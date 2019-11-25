شركة "إيباي" توافق على بيع موقع "ستاب هاب" لشراء وبيع التذاكر لشركة فياجو جو مقابل 4 مليارات دولار

شركة "إيباي"

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:43 25/11/2019 حدث بتاريخ: 20:43 25/11/2019

وافقت شركة إيباي على بيع موقع ستاب هاب الالكتروني لشراء وبيع التذاكر إلى شركة فياجو جو مقابل 4.05 مليار دولار نقدا بحسب منشور صحفي للشركة اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إيباي كانت قد اشترت ستاب هاب في عام 2007 بنحو 310 ملايين دولار . وكان إريك بيكر هو مؤسس ستاب هاب لكنه ترك الشركة قبل عملية الشراء ، وهو الآن يقوم فعليا بإعادة شرائها بوصفه رئيسا لفياجوجو وهي شركة فرعية لشراء وبيع التذاكر.

وقال بيكر في بيان " لطالما كانت رغبتي هي ضم الشركتين. فالمشترون سيكون لديهم خيار أوسع للتذاكر وأن البائعين سيكون لديهم شبكة أوسع من المشترين".

يذكر أن معظم أنشطة فياجوجو تتركز في الوقت الحاضر خارج أمريكا الشمالية بما في ذلك أنشطة كبيرة في أوروبا.

وبعد إعلان هذا النبأ ارتفعت أسهم إيباي في الأسواق الأمريكية. وكانت الشركة تواجه ضغطا من جانب أصحاب الأسهم في ظل الخلافات حول تركيز النشاط الأساسي على البيع بالتجزئة الالكتروني وسط منافسة شرسة من الأنشطة المشابهة بشركة أمازون.

ومن المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2020بحسب الشركتين.