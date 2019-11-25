النفط يرتفع بفضل تجدد الآمال إزاء محادثات التجارة الأمريكية الصينية

مصفاة نفط

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:00 25/11/2019 حدث بتاريخ: 11:04 25/11/2019

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، إذ أحيت أحاديث إيجابية من واشنطن الآمال بالأسواق العالمية في إمكانية توقيع الولايات المتحدة والصين قريبا اتفاق تجارة مرحليا لإنهاء حربهما التجارية المريرة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتا، بما يعادل 0.31 بالمئة، إلى 57.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:26 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن أنهى الأسبوع الماضي على تغير طفيف بعد أن اقتفى أثر محادثات التجارة صعودا وهبوطا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أو 0.43 بالمئة، إلى 63.66 دولار للبرميل بعدما أنهت أيضا الأسبوع الماضي دون تغير يذكر.

وقال مايكل مكارثي رئيس استراتيجيات الأسواق لدى سي.إم.سي في سيدني "لا يزال الأمر برمته يتعلق بمحادثات التجارة... يبدو أنها تهيمن على حركة الأسواق في الوقت الراهن".

جاء صعود الأسعار عند الفتح اليوم في أعقاب قول مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين يوم السبت إنه مازال من الممكن التوصل إلى اتفاق تجارة أولي مع الصين بنهاية العام.

وفي اليوم السابق، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ عن الرغبة في توقيع اتفاق تجارة أولي ونزع فتيل الحرب الممتدة منذ 16 شهرا ونجم عنها تراجع النمو العالمي، وذلك على الرغم من أن ترامب قال إنه لم يقرر بعد ما إذا كان يريد إتمام اتفاق، بينما قال شي إنه لن يخشى الرد إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف مكارثي أن تحركا من جانب الصين لحماية الملكية الفكرية يقدم أيضا مناخا داعما لمحادثات التجارة.