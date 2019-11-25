شركة نوفاريتس السويسرية للأدوية توافق على شراء ميديسنز مقابل 9.7 مليار دولار

شركة نوفاريتس السويسرية للأدوية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:27 25/11/2019 حدث بتاريخ: 10:41 25/11/2019

وافقت شركة نوفارتس، كبرى شركات صناعة الأدوية ومقرها بازل فى سويسرا، اليوم الإثنين على شراء شركة ميديسنز، مقابل 85 دولارا للسهم الواحد، بقيمة إجمالية قدرها 9.7 مليارات دولار.

ويزيد هذا السعر بنسبة 24% عن سعر سهم ميديسنز عند الإقفال وهو 68.55 دولارا فى 22 تشرين ثان/ نوفمبر العام الجاري.

ومن المتوقع أن تنهى شركة نوفاريتس هذه الصفقة فى الربع الأول من العام المقبل 2020، وتعتزم الشركة تمويل هذه العملية من خلال الأموال المتاحة لها حاليا وعمليات اقتراض قصيرة وطويلة الأجل.

وتتوقع شركة نوفاريتس أن تسهم هذه الصفقة بصورة ملحوظة في زيادة قيمة الشركة وعائدات الأسهم على المدى المتوسط.