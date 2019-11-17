عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع 25.8% في أغسطس

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 14:59 17/11/2019 حدث بتاريخ: 15:15 17/11/2019

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد إن عجز الميزان التجاري تراجع ‭25.8‬ بالمئة إلى ‭3.51‬ مليار دولار في أغسطس آب.

وأوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت ثلاثة بالمئة على أساس سنوي إلى 1.97 مليار دولار في أغسطس آب، في حين تراجعت قيمة الواردات 19 بالمئة إلى 5.48 مليار دولار

وبحسب جهاز الإحصاء، تراجعت واردات المنتجات البترولية 33.3 بالمئة والمواد الأولية من الحديد والصلب 18.8 بالمئة والبلاستيك 17.3 بالمئة والقمح 2.9 بالمئة.