علي بابا تستعد لبدء بيع أسهم في هونغ كونغ بقيمة 15 مليار دولار

مجموعة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة علي بابا

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 13:20 13/11/2019 حدث بتاريخ: 13:21 13/11/2019

أفاد مصدران مطلعان بأن مجموعة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة علي بابا تستعد لبدء بيع أسهم في هونغ كونغ من المتوقع أن يجمع ما يصل إلى 15 مليار دولار بحلول غد الخميس.

وبينما يجهز المسؤولون التنفيذيون في علي بابا لبدء البيع غدا الخميس، قالت مصادر إن التوقيت قد يتغير اعتمادا على تطورات الاحتجاجات الجارية في هونغ كونغ.

وستُعتبر الصفقة، وهي أضخم إدراج ثانوي عابر للحدود في العالم، بمثابة دفعة لهونغ كونغ التي مُنيت بأول ركود لها في عشر سنوات في ظل تداعيات الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر والمخاوف حيال الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

ولم ترد علي بابا حتى الآن على طلب للتعقيب.

وكانت الشركة تعتزم بيع الأسهم في وقت سابق من هذا العام، لكنها أرجأت الصفقة في أغسطس آب بعد أن أخذت الاحتجاجات التي تهز هونغ كونغ منذ يونيو حزيران منحى عنيفا شيئا فشيئا.