ترامب يعارض شطب كامل التعرفات الجمركية العقابية التي فرضها على الصين

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:09 08/11/2019 حدث بتاريخ: 21:30 08/11/2019

-اكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة انه يعارض الغاء كامل التعرفات الجمركية الاضافية التي فرضها على مئات مليارات الدولارات من السلع الصينية منذ اذار/مارس 2018، في موقف يتناقض مع ما اعلنته الحكومة الصينية.

وردا على سؤال عن الالغاء التدريجي لكامل الرسوم الجمركية الاضافية بحسب ما اعلنت بكين الخميس، قال "لن افعل ذلك".

من جهة اخرى، اكد ترامب ان اتفاقا مع الصين سيوقع في الولايات المتحدة، وقال "سيتم ذلك في بلادنا، ربما في ايوا".

وكان غاو فنغ، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية صرح الخميس إن بكين اتفقت مع واشنطن على الغاء التعرفات الجمركية "على مراحل ، مع التقدم نحو اتفاق نهائي".

وبقي ترامب صامتا ما أثار تساؤلات حول ما يجري وراء الكواليس.

وقال الجمعة ان "الصين تريد إلغاء (تعرفات)، وليس الالغاء بشكل كامل لأنهم يعلمون أنني لن أفعل ذلك"، مشيرا إلى أن بكين ترغب في التوصل الى اتفاق "اكثر مني".

وطوال أشهر، طالبت الصين بإلغاء الرسوم الجمركية كشرط للتوقيع على اتفاق، لأن حرب التعرفات الجمركية تؤثر بشكل متزايد على اقتصاد العملاق الآسيوي.

لكن ادارة ترامب لا تزال حتى الان ترفض الغاء كل هذه التعرفات، لاعتقادها أنها تشكل "رافعة" للتوصل الى اتفاق محتمل.