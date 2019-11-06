ارتفاع أرباح بي ام دبليو خلال الربع الثالث

بي ام دبليو

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:50 06/11/2019 حدث بتاريخ: 11:50 06/11/2019

ارتفعت أرباح شركة بي ام دبليو الألمانية لصناعة السيارات خلال الربع الثالث، لتتخطي توقعات المحللين في ظل إجراءات خفض التكاليف وارتفاع الطلب على بعض الطرازات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن أرباح بي ام دبليو ارتفعت بنسبة 33% خلال الربع الثالث لتسجل 29.2 مليار يورو ( 2.54 مليار دولار).

وكان المحللون قد توقعوا أن تبلغ الأرباح 2.12 مليار يورو.

ويشار إلى أن نتائج الربع الثالث هى أول نتائج تظهر للشركة بعد تولي" أوليفر تسيبسه" الرئاسة التنفيذية للشركة.

ونقلت بلومبرج عن كبير مسؤولى الشئون المالية في الشركة نيكولاس بيتر القول في بيان اليوم" إجراءات تعزيز الكفاءة التي اتخذنها تجدي نفعا".

وأضاف" نحن نطمح لتحقيق أرباح أعلى من هذه ".

وتتبع بي ام دبليو برنامجا لخفض التكاليف بهدف توفير أكثر من 12 مليار يورو للمساعدة في تمويل السيارات الكهربائية والإمكانيات الرقمية.