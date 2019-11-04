أسعار النفط ترتفع 2% بفعل آمال التجارة وتحسن التوقعات

مصفاة نفط

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:49 04/11/2019 حدث بتاريخ: 21:11 04/11/2019

ارتفعت أسعار النفط دولارا للبرميل اليوم الاثنين، مدعومة بتحسن توقعات الطلب على الخام ونمو أفضل من المتوقع للوظائف الأمريكية مما انضاف إلى آمال السوق حيال التوصل إلى اتفاق تجارة أولي بين الولايات المتحدة والصين هذا الشهر.

وبحلول الساعة 16:13 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير كانون الثاني مرتفعة 1.03 دولار بما يعادل 1.7 بالمئة إلى 62.72 دولار للبرميل. وزادت عقود الخام الأمريكي تسليم ديسمبر كانون الأول 1.10 دولار أو نحو اثنين بالمئة إلى 57.30 دولار.

واقترب برنت من أعلى مستوياته في أكثر من شهر وسط تفاؤل حيال التقدم في مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية وهو ما رفع مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية مرتفعة، الأمر الذي ساعد النفط.

وقال جون كيلدوف من أجين كابيتال "تصريحات كلا الجانبين (الصين والولايات المتحدة) تروج بقوة لاتفاق تجارة. وهناك أيضا قناعة مجلس الاحتياطي الاتحادي بوضع اقتصادي يبدو أفضل حالا، مما يعود بالنفع على جميع أطراف العملية الاقتصادية."

كانت الأسعار قفزت نحو دولارين للبرميل بعد أن قال مسؤولون أمريكيون إن اتفاقا قد يجري توقيعه هذا الشهر.