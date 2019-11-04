السعودية ترفع أسعار شحنات نفط ديسمبر المتجهة لآسيا

مصفاة نفط

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 17:53 04/11/2019 حدث بتاريخ: 18:08 04/11/2019

قالت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية اليوم الاثنين إنها رفعت سعر ديسمبر كانون الأول لشحنات الخام العربي الخفيف المتجهة إلى المشترين الآسيويين 0.40 دولار للبرميل مقارنة مع نوفمبر تشرين الثاني ليصبح بعلاوة 3.40 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

وزادت أرامكو سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في ديسمبر كانون الأول إلى شمال غرب أوروبا ليصبح بخصم 0.05 دولار للبرميل عن برنت في بورصة انتركونتننتال، مرتفعا بذلك 2.80 دولار للبرميل عن نوفمبر تشرين الثاني.

وتحدد سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة بعلاوة 3.35 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت لشهر ديسمبر كانون الأول، بزيادة 40 سنتا عن الشهر السابق.