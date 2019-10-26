اختيار الخطوط القطرية ضمن مستثمرين محتملين في الخطوط الجوية الماليزية

طائرة الخطوط القطرية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 15:44 26/10/2019 حدث بتاريخ: 15:44 26/10/2019

ذكر تقرير نشرته صحيفة (ذا إيدج) الماليزية الاقتصادية الأسبوعية أن ثلاث شركات طيران عالمية قدمت عروضا لشراء حصة استراتيجية في شركة الخطوط الجوية الماليزية المتعثرة.

وقالت الحكومة الماليزية يوم الثلاثاء إن صندوق الثروة السيادية خزانة الذي يملك الخطوط الماليزية أصدر قائمة قصيرة تشمل أربعة مستثمرين محتملين مهتمين بالصفقة.

وذكر التقرير نقلا عن مصادر أن ثلاثة من المستثمرين المدرجين في القائمة القصيرة شركات طيران تشمل الخطوط الجوية القطرية والخطوط اليابانية وخطوط جنوب الصين الجوية.

ومن المنتظر أن يتخذ الصندوق قرارا بشأن الشركة التي سيقع عليها الاختيار قريبا لأن الخطوط الجوية الماليزية تملك سيولة تكفي لإدارة عملياتها حتى أبريل نيسان المقبل فحسب.

ولم تذكر الصحيفة جنسية الشركة الرابعة المختارة ضمن القائمة القصيرة أو قيمة الصفقة.