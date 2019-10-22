تركيا تخطط لتحويل 17 مليار دولار من البنك المركزي إلى الخزانة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:26 22/10/2019 حدث بتاريخ: 18:37 22/10/2019

قال مصدر مطلع إن الحكومة التركية تعمل على تشريع لتحويل حوالي 17 مليار دولار من حساب خاص تابع للبنك المركزي إلى وزارة الخزانة.

وذكر المصدر أن أنقرة تعكف منذ بضعة أشهر على صوغ الخطة، التي إذا تمت الموافقة عليها، قد تسمح بتحويل حوالي 100 مليار ليرة (17.1 مليار دولار) إلى الخزانة. وأضاف أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي.

وامتنعت وزارة الخزانة والبنك المركزي عن التعقيب.

وأقر البرلمان التركي في يوليو تموز قانونا يسمح بتحويل الاحتياطيات القانونية لدى البنك المركزي التي تقدر بنحو 40 مليار ليرة إلى الخزانة.

ورفعت أنقرة الشهر الماضي توقعاتها لنسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9 بالمئة للعام الحالي من 1.8 بالمئة في تقديراتها السابقة.

وأظهرت بيانات أن العجز في الميزانية بلغ 85.5 مليار ليرة في الأشهر التسعة الأولى من العام، بينما قدرت أنقرة أن العجز في نهاية العام سيبلغ 125.0 مليار ليرة.