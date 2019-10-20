إلغاء عشرات الرحلات في مطارات ألمانية بعد إضراب طواقم تابعة للوفتهانزا

طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:02 20/10/2019 حدث بتاريخ: 20:02 20/10/2019

شاركت الطواقم الجوية لدى أربع شركات طيران متفرعة من لوفتهانزا الأحد في إضراب ليوم واحد ما تسبب بإلغاء عشرات الرحلات في مطارات ألمانية في إطار معركة للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل.

والإضراب الذي دعت له نقابة الطواقم الجوية، كان من المقرر أن يستمر من الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي حتى الساعة 11:00 قبل الظهر (03:00 - 09:00 ت غ)، لكن خلافا متفاقما مع مدراء لوفتهانزا أجبر النقابة على تمديد الإضراب حتى منتصف الليل.

والإضراب الذي شاركت فيها يورو وينغز وجيرمان وينغز وصان اكسبرس ولوفتهانزا سيتي لاين، تسبب بإلغاء ما يزيد على مئة رحلة، وخصوصا رحلات المسافات القصيرة من مطارات هامبورغ وميونيخ وبرلين-تيغيل وكولونيا وشتوتغارت، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأفاد مطار فرانكفورت، الأكثر ازدحاما في ألمانيا، عن "بضعة" إلغاءات في رحلات شركة سيتي لاين.

وقالت نقابة الطواقم الجوية في بيان إنها دعت إلى الإضراب بعد أن أبلغت مجموعة لوفتهانزا الموظفين إن الإضراب "غير قانوني ويعرض وظائفكم للخطر".

وقالت النقابة "هذا ليس خطأ فحسب، بل يؤشر إلى الدرجة التالية من التهديدات ضد الزملاء في الطواقم الجوية" وأضافت "هذا السلوك يجب أن يتوقف".

غير أن مجموعة لوفتهانزا قللت من أهمية الإضراب، وقال متحدث إن "أكثر من 90 بالمئة من أفراد الطواقم الجوية حضروا في موعد دوام عملهم".

وكانت النقابة قد الغت خطة لانضمام موظفي لوفتهانزا إلى الإضراب التحذيري الأحد بعد أن عرضت الشركة بشكل مفاجئ زيادة على الراتب بنسبة 2 بالمئة لمضيفي الطيران لديها.

لكن مطالب أخرى مثل تحسين ظروف العمل لم تتم تلبيتها بعد، ولم تستبعد النقابة مزيدا من التحرك، فيما من المقرر إجراء جولة جديدة من المحادثات لدى الشركات الخمس الإثنين.

ويعتقد مسؤولون في مجموعة لوفتهانزا إن النقابة ربما لم يعد لديها الحق القانوني للتحدث باسم العمال وطعنوا في وضعها أمام المحكمة.

والخلافات الداخلية لدى الاتحاد كلفته أعضاء ودعما بين الطواقم الجوية، انتقل بعضهم إلى هيئات تمثيلية أخرى.