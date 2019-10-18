الليرة التركية ترتفع حوالي 1% مقابل الدولار بعد إتفاق بين أمريكا وتركيا بشأن سوريا

الليرة التركية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:22 18/10/2019 حدث بتاريخ: 21:18 18/10/2019

صعدت الليرة التركية حوالي واحد في المئة أمام الدولار الأمريكي أثناء التعاملات اليوم الجمعة مع انحسار احتمال عقوبات مشددة من الولايات المتحدة بعد أن وافقت أنقرة على وقف لإطلاق النار في شمال سوريا.

وتعرضت العملة التركية لضغوط وسط تدهور في الروابط بين أنقرة وواشنطن بسبب العملية العسكرية التي بدأتها تركيا في شمال سوريا ضد مقاتلي جماعة كردية كانت حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في الحرب ضد تتظيم الدولة الإسلامية.

وقفزت الليرة إلى 5.7580 مقابل الدولار، مرتفعة حوالي واحد في المئة من مستوى الإغلاق السابق البالغ 5.8250 . وبحلول الساعة 1430 كانت الليرة مرتفعة 0.64 بالمئة عند 5.7875 .

وسجلت الليرة هذا الأسبوع مستوى منخفضا عند 5.9495 توقعا للعقوبات الأمريكية التي جاءت أخف من المتوقع.