أسهم شركات العقارات ترفع مصر وصعود معظم أسواق الخليج

متعاملون أثناء التداول في البورصة المصرية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:27 16/10/2019 حدث بتاريخ: 18:30 16/10/2019

رفع انتعاش في أسهم الشركات العقارية المؤشر القيادي في مصر يوم الأربعاء، في حين أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع طفيف.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.1 بالمئة، مع صعود 24 سهما من أسهمه الثلاثين.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر، 0.6 بالمئة، في حين قفز سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير 9.9 بالمئة ليصبح الرابح الأكبر على المؤشر.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن صناديق الشرق الأوسط تخطط لزيادة استثماراتها في مصر، رغم الاحتجاجات السياسية الأخيرة، بينما تُبقي انكشافها على بقية المنطقة عند المستويات الحالية.

وقال معظم مديري الصناديق إنهم أبقوا على مخصصاتهم للإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والكويت عند نسب متساوية.

وزاد المؤشر القياسي للسوق السعودية 0.5 بالمئة، ليتوقف هبوط استمر سبع جلسات. وارتفع سهم مصرف الراجحي 1.2 بالمئة وصعد سهم أسمنت اليمامة 1.5 بالمئة.

وحققت الشركة المنتجة للأسمنت ربحا بلغ 54.7 مليون ريال (14.58 مليون دولار) في الربع الثالث من العام، مقارنة مع خسارة قدرها 46.4 مليون ريال قبل سنة.

وقفز سهم الكثيري القابضة 19.8 بالمئة بعدما قدمت الشركة طلبا لنقلها إلى السوق الرئيسية. والسهم مدرج حاليا في مؤشر السوق الموازية.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.1 بالمئة بعدما تراجع في الجلسة السابقة، مع صعود سهم بنك دبي الإسلامي 0.4 بالمئة.

كان البنك أعلن يوم الثلاثاء ارتفاع أرباح الربع الثالث إلى 1.25 مليار درهم (340.33 مليون دولار).

وتقدم سهم العربية للطيران 1.5 بالمئة. وأعلنت العربية والاتحاد للطيران بعد إغلاق السوق عن إطلاق شركة طيران منخفض التكلفة ستتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقرا.

وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.1 بالمئة أيضا، بقيادة سهم بنك أبوظبي التجاري الذي صعد 1.6 بالمئة وارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول 0.1 بالمئة.

وأغلق مؤشر بورصة قطر مستقرا، مع صعود سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، 0.5 بالمئة، بينما هبط سهم مسيعيد للبتروكيماويات 1.8 بالمئة.