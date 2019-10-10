الكرملين: بوتين سيبحث تحقيق استقرار في أسعار النفط خلال زيارة للسعودية الاثنين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 16:29 10/10/2019 حدث بتاريخ: 16:29 10/10/2019

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم مناقشة سبل تحقيق الاستقرار في أسعار النفط العالمية عندما يزور السعودية يوم الاثنين لإجراء محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومن المقرر أن يسافر بوتين إلى الإمارات لإجراء محادثات يوم الثلاثاء. وقال يوري أوشاكوف مستشار الكرملين لصحفيين في إفادة اليوم الخميس إن روسيا ترغب في زيادة استثماراتها المشتركة مع الإمارات إلى سبعة مليارات دولار من 2.3 مليار دولار.