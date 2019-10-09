هواوي ترحب بتقرير الاتحاد الأوروبي عن شبكات الجيل الخامس

هواوي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 17:40 09/10/2019 حدث بتاريخ: 17:40 09/10/2019

رحبت شركة هواوي تكنولوجيز اليوم الأربعاء ببيان أصدره الاتحاد الأوروبي عن شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة قائلة إنها مستعدة للعمل مع شركائها لضمان امتلاكها لمعايير الأمان.

وقال متحدث باسم هواوي "تعد هذه خطوة مهمة نحو تطوير نهج مشترك لأمن الإنترنت وتوفير شبكات آمنة في عصر الجيل الخامس".

وأضاف المتحدث "يسعدنا أن نشير إلى أن الاتحاد الأوروبي أوفى بالتزاماته باتباع نهج يستند إلى الأدلة وأن يحلل المخاطر بعمق بدلا من استهداف دول أو جهات بعينها".