النفط ينزل لليوم الثالث وسط توترات تجارية قد تحد من الطلب

مصفاة نفط

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:48 09/10/2019 حدث بتاريخ: 10:48 09/10/2019

نزلت أسعار النفط لثالث جلسة على التوالي اليوم الأربعاء مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين قبيل محادثات التجارة هذا الأسبوع، مما يزيد الضبابية حيال النمو‭‬‬ الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.

ومما كبح الأسعار أيضا، بيانات أمريكية لقطاع النفط تظهر ارتفاعا أكبر من المتوقع في المخزونات لدى أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 06:56 بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 58.12 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 52.51 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يلتقي مفاوضون من أكبر اقتصادين في العالم في واشنطن يومي الخميس والجمعة في أحدث مسعى للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء نزاع تجاري طال أمده وتسبب في إبطاء النمو الاقتصادي العالمي.

لكن التوترات بين البلدين زادت هذا الأسبوع بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيودا على إصدار تأشيرات السفر لمسؤولين صينيين بسبب اعتقال أو انتهاك حقوق أقليات مسلمة، فيما تصاعد الخلاف على خلفية تعليقات من أحد كبار مسؤولي رابطة دوري السلة الأمريكي تدعم الاحتجاجات في هونج كونج.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بواقع 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من أكتوبر تشرين الأول إلى 422 مليون. وكان محللون قد توقعوا زيادة 1.4 مليون برميل بحسب ما أظهر استطلاع لرويترز.

ومن المقرر أن يصدر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية الساعة 1430 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.

وقالت الإدارة أمس الثلاثاء إنه من المتوقع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من الخام بواقع 1.27 مليون برميل يوميا في 2019 ليصل إلى مستوى قياسي عند 12.26 مليون برميل يوميا، ليتجاوز بفارق طفيف توقعات الإدارة السابقة بارتفاع قدره 1.25 مليون برميل يوميا.