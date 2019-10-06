وزير النفط الإيراني: إيران ستستخدم كل الوسائل الممكنة لتصدير نفطها

وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:12 06/10/2019 حدث بتاريخ: 11:15 06/10/2019

نقل موقع وزارة النفط الإيرانية عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله اليوم الأحد إن إيران ستستخدم أي وسيلة ممكنة لتصدير إنتاجها من الخام، مضيفا أن تصدير النفط حق مشروع للدولة.

وقال زنغنه "سنستخدم كل وسيلة ممكنة لتصدير نفطنا ولن نرضخ للضغط الأمريكي لأن تصدير النفط حق مشروع لإيران."

تقلصت صادرات إيران من النفط الخام أكثر من 80 بالمئة بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات عقب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من اتفاق 2015 النووي بين إيران والقوى العالمية.