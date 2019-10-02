تباين أسعار النفط وتراجع المخزونات الأمريكية يطغى علي بيانات اقتصادية ضعيفة

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 16:47 02/10/2019 حدث بتاريخ: 16:47 02/10/2019

تباينت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن تراجعت أسعاره على مدى عدة أيام عقب أن أظهرت بيانات للقطاع انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية ولكن المكاسب كبحتها بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة أدت لهبوط الأسواق العالمية.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ستة سنتات إلى 58.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 1307 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 53.68 دولار للبرميل.

وأغلق عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أقرب استحقاق منخفضا عند التسوية أمس الثلاثاء للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاض منذ بداية العام الجاري، بعد أن نزل نشاط التصنيع في الولايات المتحدة لأقل مستوى في عشرة أعوام بسبب توترات التجارة الامريكية الصينية التي تضغط على الصادرات.

لكن الأسعار لقيت بعض الدعم من بيانات معهد البترول الأمريكي التي أظهرت تراجع مخزونات الخام الأمريكية بواقع 5.92 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون زيادتها بمقدار 1.6 مليون برميل.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستظل طرفا مسؤولا في التحالف بين منظمة أوبك والمنتجين المستقلين من خارجها فيما يعرف بمجموعة أوبك+.

وأضاف في منتدى للطاقة في موسكو يحضره وزيرا الطاقة من السعودية وإيران إن من المهم استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق التوازن في أسواق الطاقة.

وتوقع وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه فائضا طفيفة في إمدادات النفط العام المقبل.

وقال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي إن أوبك وحلفاءها يراقبون أسواق النفط العالمية، وإن مستويات الامتثال كما هي مثلما أُعلنت في السابق في الاجتماع الماضي للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+.