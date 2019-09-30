الدولار يقبع قرب مستويات مرتفعة بفعل توترات تجارية

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:06 30/09/2019 حدث بتاريخ: 12:06 30/09/2019

قبع الدولار قرب مستويات مرتفعة سجلها في الآونة الأخيرة اليوم الاثنين بفعل الضبابية التي تكتنف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما شجع المستثمرين على التحول صوب الدولار الذي يعتبر ملاذ آمنا، بينما نزل الدولار النيوزيلندي لأقل مستوى في أربعة أعوام بعد تراجع ثقة الشركات.

وتجاهل المتعاملون في آسيا أنباء عن دراسة الإدارة الامريكية إلغاء إدراج أسهم الشركات الصينية في الأسواق الأمريكية بعدما قلل مسؤولون بوزارة الخزانة من شأن هذه التقارير ولكن معنويات المستثمرين تظل هشة.

وينتاب المستثمرين القلق إزاء ألا تسفر المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة عن اتفاق تجاري، وتعمق الضبابية السياسية في الولايات المتحدة مع بدء تحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترامب مما يعزز الطلب على الدولار.

ولم يسجل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات منافسة، تغيرا يذكر واستقر عند 99.60 في التعاملات المبكرة في أوروبا، بينما سجلت العملة الأمريكية 1.0945 دولار مقابل اليورو.

وكان الدولار قد سجل في وقت سابق من الشهر الجاري أعلى مستوى فيما يزيد عن عامين عند 99.37.

وهبط الدولار النيوزيلندي 0.6 بالمئة إلي 0.6249 دولار أمريكي وهو أقل مستوى منذ عام 2015 بعد أن أظهر مسح تراجع ثقة الشركات لأقل مستوى في 11 عاما ونصف العام في سبتمبر أيلول ما يعزز مبررات خفض أسعار الفائدة.

ونزل الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6571 دولار أمريكي.

وارتفع الين الياباني 0.2 بالمئة إلى 107.75 ين للدولار.

وزاد الجنيه الاسترليني قليلا إلى 1.2037 دولار معوضا جزءا من الخسائر التي تكبدها الأسبوع الماضي جراء مخاوف المستثمرين من حدوث مواجهة في البرلمان البريطاني بشان انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.