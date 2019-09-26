اليابان ترحب بالاتفاق التجاري مع أمريكا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:12 26/09/2019 حدث بتاريخ: 11:02 26/09/2019

رحب وزير التجارة الياباني إيسهو سوجاوارا اليوم الخميس بالاتفاق التجاري الأولي الذي توصلت إليه اليابان والولايات المتحدة.

وقال الوزير في تصريحات للصحفيين إن الاتفاق الأولي "ينطوي على أهمية كبيرة، حيث أدى إلى تجنب خطوات حمائية كان يمكن أن تهدد سلاسل الإمدادات العالمية".

يقضي الاتفاق بتقليص الحواجز التجارية أمام دخول المنتجات الزراعية الأمريكية إلى اليابان، وخفض الرسوم الأمريكية على بعض الآلات والسلع الصناعية اليابانية. وكان قد أعلن عن توقيع الاتفاق مساء أمس في نيويورك خلال حفل حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

يذكر أن ترامب كان قد قرر انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ وهي اتفاقية للتجارة الحرة تضم أكثر من 10 دول بينها اليابان. ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية تسعى إدارة الرئيس ترامب إلى الدخول في اتفاقات تجارية ثنائية مع الدول الأخرى.

وبحسب مكتب الممثل التجاري الأمريكي، فإن اليابان ستخفض الرسوم على منتجات زراعية وغذائية أمريكية بقيمة 7.2 مليار دولار، مضيفا أنه وفقا للاتفاق الأولي ستطبق اليابان على السلع المستوردة من الولايات المتحدة نفس نظام الرسوم المستخدم مع دول اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ.

من ناحيته قال ميرون بريليانت رئيس الشؤون الدولية في غرفة التجارة الأمريكية إن "أنباء اليوم ستعزز النمو الاقتصادي وترفع المبيعات على جانبي المحيط الأطلسي وبخاصة بالنسبة للمزارعين الأمريكيين والعاملين في قطاع الاقتصاد الرقمي .. لكن هذا لا يكفي على كل حال. وجود اتفاق تجاري شامل سيتيح بعض استقرار التعاملات المطلوب بشدة ليس فقط لليابان والولايات المتحدة وإنما لكل حلفائنا التجاريين".