الليرة التركية ترتفع بعد تقارير عن اتفاق تجارة مع أمريكا

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:45 24/09/2019 حدث بتاريخ: 11:45 24/09/2019

ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء بعد أن قالت تقارير لوسائل إعلام تركية إن الولايات المتحدة تجهز لكي تعرض على تركيا حزمة تجارة ربما تشمل مقترحات بشأن المقاتلة إف-35 وصواريخ باترويت.

وبحلول الساعة 08:05 بتوقيت جرينتش، استقرت الليرة عند 5.6900 للدولار، لتتعزز مقارنة مع مستوى الإغلاق 5.7165 المسجل أمس الاثنين وتحقق أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار.

كان تلفزيون سي.إن.إن تُرك أفاد أن السفير الأمريكي لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد قدم عرضا توضيحيا في الآونة الأخيرة بشأن الحزمة المقترحة في القصر الرئاسي قبل الزيارة التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة حاليا.

وتشير التقارير إلى هدف لزيادة التجارة الثنائية بين البلدين إلى أربعة أمثالها عند 100 مليار دولار سنويا، وهو هدف طموح تردد في محادثات بين المسؤولين الأتراك والأمريكيين.

وقالت سي.إن.إن تُرك إن الصفقة المقترحة هي اتفاق تجارة حرة يشمل مقترحات بشأن مشاركة تركيا في برنامج الطائرة إف-35 وبيع صواريخ باترويت الأمريكية، وخطوات لخفض الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم. وأنقرة وواشنطن على خلاف بشأن شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 الروسية، مما أثار احتمال فرض عقوبات أمريكية على أنقرة حيث تقول واشنطن إن الصفقة تهدد طائرات إف-35 التي تنتجها لوكهيد مارتن.