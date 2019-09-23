"توماس كوك" أقدم شركة سياحية في العالم تعلن إفلاسها

شركة توماس كوك البريطانية تعلن إفلاسها

كتب بواسطة: %s سبوتنيك المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:43 23/09/2019 حدث بتاريخ: 19:43 23/09/2019

أعلنت مجموعة السياحة والسفر البريطانية "توماس كوك"، أقدم شركة سياحية في بريطانيا والعالم، اليوم الاثنين، إفلاسها وتنتظر عودة عملائه البريطانيين إلى وطنهم.

وقالت الشركة في بيان، إنّه "على الرغم من الجهود الكبيرة، لم تُسفر المناقشات عن اتفاق بين المساهمين والممولين".

وأضاف البيان، "لذلك خلص مجلس إدارة الشركة إلى أنه ليس لديه خيار سوى اتخاذ خطوات للدخول في تصفية إلزامية بمفعول فوري".

وبات على "توماس كوك" أن تنظم فورا عملية إعادة 600 ألف سائح من المتعاملين معها حول العالم، بينهم 150 ألف سائح بريطاني، ما سيكون أكبر عملية من هذا النوع منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لوكالة بلومبيرغ.

وكان وزير الخارجية، دومينيك راب، قد صرح في وقت سابق لهئية الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "يمكنني أن أؤكد للناس أنه في أسوأ الحالات، هناك خطة طوارئ لتفادي أن يعلقوا في الخارج".