السعودية: حرائق أرامكو تحت السيطرة بعد هجمات الطائرات المسيرة

صورة أرشيفية لشعار شركة أرامكو السعودية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:05 14/09/2019 حدث بتاريخ: 12:08 14/09/2019

قال متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية في بيان إنه أمكن السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص يوم السبت بعد هجمات بطائرات مسيرة.

ولم يشر المتحدث إلى الجهة مصدر الهجوم.

وقال المتحدث في بيان ”باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار ”درون“، حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك“.

ولم يتضح بعد الأهداف المحددة لهذه الهجمات ولا حجم الخسائر المحتملة الناجمة عنها. ولم ترد شركة أرامكو حتى الآن على طلب للتعليق.

ويوجد في بقيق الواقعة على بعد 60 كيلومترا جنوب غربي الظهران بالمنطقة الشرقية أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، ويوجد في خريص على بعد 190 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران ثاني أكبر حقل نفطي في العالم.

وتصاعد التوتر في المنطقة بعد هجمات في يونيو حزيران ويوليو تموز على ناقلات نفط في مياه الخليج. ووجهت الرياض وواشنطن أصابع الاتهام إلى إيران، في حين تنفي طهران ذلك.

وشن الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن هجمات عبر الحدود حيث استهدفوا حقل الشيبة النفطي بطائرات مسيرة الشهر الماضي ومحطتين لضخ النفط في مايو أيار. وأشعل الهجومان حرائق لكنهما لم يتسببا في تعطل الإنتاج.

وأحبطت قوات الأمن هجوما لتنظيم القاعدة في بقيق عام 2006.

وتستعد أرامكو لطرح حصة من أسهمها للاكتتاب قريبا، ربما هذا العام، ضمن جهود لتنويع اقتصاد المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم. واختارت أرامكو تسعة بنوك لإدارة طرحها الأولي والتقت مع مسؤولين بهذه البنوك في دبي بغية الإسراع بخطط طرح الأسهم.