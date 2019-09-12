صندوق النقد الدولي: الرسوم الجمركية قد تخفض الناتج الاقتصادي العالمي 0.8% في 2020

صندوق النقد الدولي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 17:55 12/09/2019 حدث بتاريخ: 17:58 12/09/2019

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة والصين قد تخفض مستوى الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8 في المئة في 2020 وتثير خسائر إضافية في الأعوام القادمة.

وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد إن التوترات التجارية العالمية بدأت تؤثر على حركية الاقتصاد العالمي الذي يواجه بالفعل تحديات صعبة، بما في ذلك ضعف في نشاط الصناعات التحويلية لم يشهده منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2008 .

وقال رايس إن ركودا عالميا ليس في التقديرات الأساسية لصندوق النقد. وستصدر المؤسسة المالية الدولية توقعاتها الاقتصادية الجديدة الشهر القادم.