مصر تستلم أول طائرة "إيرباص A220-300"

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:34 08/09/2019 حدث بتاريخ: 18:37 08/09/2019

احتفلت شركة "مصر للطيران"، اليوم الأحد، بأولى طائراتها من طراز "إيرباص A220-300"، التي وصلت إلى مطار القاهرة الدولي أمس، قادمة من مقاطعة كيبيك بكندا.

ويأتي استلام القاهرة لـ "A220-300" في إطار صفقة تتضمن شراء 12 طائرة من نفس الطراز تصل تباعا حتى يونيو 2020.

وحضر حفل الاستلام سفيرا فرنسا وكندا في القاهرة، إضافة إلى مسؤولين محليين ورؤساء شركات "مصر للطيران"، وممثلي شركة "إيرباص" العالمية.

وصرح رئيس الشركة القابضة لـ "مصر للطيران" قائلا: "نفخر بكوننا أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسادسة على مستوى العالم تشغل طائرات من طراز A220 ضمن أسطولها".

وأضاف أن الطائرة المستلمة "هي واحدة من بين الطائرات الأكثر تطورا وابتكارا على مستوى العالم".

وتضم طائرة "A220-300" 140 مقاعد ضمن درجتين، تشمل 15 مقعدا في درجة رجال الأعمال و125 في الدرجة السياحية، ما يوفر لكل مسافر أكبر قدر من الراحة.

جدير بالذكر أن أسطول مصر للطيران الحالي يضم 15 طائرة إيرباص، ومن المنتظر وصول 11 طائرة أخرى من طراز A220 بالإضافة إلى 15 طائرة جديدة من طراز"A320neo" خلال الفترة المقبلة.