أسعار النفط ترتفع أكثر من 4% بفعل بيانات إيجابية من الصين

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:17 04/09/2019 حدث بتاريخ: 21:40 04/09/2019

ارتفعت أسعار النفط أكثر من أربعة بالمئة اليوم الأربعاء، مدعومة بتحسن السوق عموما بفعل أنباء إيجابية من الصين، بعد خسائر لثلاثة أيام بسبب المخاوف بشأن اقتصاد عالمي آخذ بالضعف.

وبحلول الساعة 16:32 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 2.53 دولار بما يعادل 4.3 بالمئة إلى 60.79 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.42 دولار أو 4.5 بالمئة مسجلا 56.36 دولار.

بهذا يتجه غرب تكساس صوب أكبر زيادة يومية له بالنسبة المئوية منذ العاشر من يوليو تموز.

وانتعشت مؤشرات الأسهم في أنحاء العالم مع انحسار بواعث القلق الجيوسياسية وبفضل أنباء إيجابية تبعث على التفاؤل من الصين ليعود المشترون إلى سوق الأسهم.

وأظهر مسح خاص نمو نشاط قطاع الخدمات الصيني بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر في أغسطس آب مع نمو طلبيات التوريد الجديدة، مما أدى إلى أكبر زيادة في التوظيف فيما يربو على عام.