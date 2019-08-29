موديز: الوضع الائتماني لمصر يعكس حاجات تمويلية كبيرة جدا للحكومة
موديز: قدرة مصر على تحمل عبء الديون ستبقى ضعيفة جدا وحاجات التمويل ستكون كبيرة جدا على مدار الأعوام القليلة القادمة
- موديز: عجز كبير في ميزانية مصر ومستويات مرتفعة للدين الحكومي من المتوقع أن ينخفضا تدريجيا
- موديز: الوضع الائتماني لمصر يعكس حاجات تمويلية كبيرة جدا للحكومة
- موديز تقول الاستقرار السياسي المحلي في مصر تحسن، لكن المخاطر الأمنية مستمرة في بعض المناطق
- موديز: الوضع الائتماني لمصر يعكس موقفا ماليا ضعيفا للحكومة، رغم أنه يتحسن تدريجيا، وحاجاتها التمويلية الكبيرة جدا وسط أسعار فائدة مرتفعة لفترة ممتدة
- موديز تتوقع أن تنخفض تكاليف الاقتراض المحلي لمصر تدريجيا مع انحسار مستوى تأثير زيادات في أسعار الطاقة والرسوم الجمركية