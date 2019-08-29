صورة أرشيفية لشعار موديز في نيويورك

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:46 29/08/2019 حدث بتاريخ: 19:48 29/08/2019

موديز: قدرة مصر على تحمل عبء الديون ستبقى ضعيفة جدا وحاجات التمويل ستكون كبيرة جدا على مدار الأعوام القليلة القادمة

- موديز: عجز كبير في ميزانية مصر ومستويات مرتفعة للدين الحكومي من المتوقع أن ينخفضا تدريجيا

- موديز: الوضع الائتماني لمصر يعكس حاجات تمويلية كبيرة جدا للحكومة

- موديز تقول الاستقرار السياسي المحلي في مصر تحسن، لكن المخاطر الأمنية مستمرة في بعض المناطق

- موديز: الوضع الائتماني لمصر يعكس موقفا ماليا ضعيفا للحكومة، رغم أنه يتحسن تدريجيا، وحاجاتها التمويلية الكبيرة جدا وسط أسعار فائدة مرتفعة لفترة ممتدة

- موديز تتوقع أن تنخفض تكاليف الاقتراض المحلي لمصر تدريجيا مع انحسار مستوى تأثير زيادات في أسعار الطاقة والرسوم الجمركية