هبوط جماعي لأسعار العملات الرقمية المشفرة أمام الدولار الأمريكي

عملة البيتكوين

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:56 25/08/2019 حدث بتاريخ: 21:56 25/08/2019

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" انخفاضا بنسبة 0.3% منذ الساعة الخامسة من مساء السبت (بتوقيت نيويورك)، ليصل سعرها إلى عشرة آلاف و76 دولار، عند الساعة الثانية عشرة مساء وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب).

وذكرت، اليوم الأحد، وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة لايتكوين المشفرة انخفض كذلك بنسبة 1.1% إلى 73 دولارا. وهي تقل حاليا بنسبة 81% عن مستوى 375 دولارا الذي وصلت إليه في 19 كانون أول/ديسمبر 2017 . وارتفعت بنسبة 146% حتى الآن خلال العام الجاري.

وتذبذبت أسعار البيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 3.8% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين تسعة آلاف و977 دولار وعشرة آلاف و356 دولار. وهي تقل حاليا بنسبة 49% عن المستوى المرتفع الذي سلجته في 17 كانون أول/ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولارا.

كما هبطت عملة الريبل الرقمية المشفرة بنسبة 0.7% إلى 27 سنت.

وتراجعت عملة إثريوم بنسبة 0.8% إلى 188 دولارا.