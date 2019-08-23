ترامب يعقد اجتماعا مع كبار مساعديه التجاريين قبل إعلان رده على القرارات الصينية الأخيرة

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:53 23/08/2019 حدث بتاريخ: 19:53 23/08/2019

ذكرت شبكة " سي إن بي سي الإخبارية اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد حاليا اجتماعا مع كبار مساعديه التجاريين بالبيت الأبيض على خلفية القرارات الصينية الأخيرة الخاصة بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية مستوردة إضافية بقيمة 75 مليار دولار .

ومن جانبها قالت وكالة أنباء بلومبرج إن ترامب يفكر حاليا في كيفية الرد على القرارات الصينية الأخيرة ، حيث ذكر فى وقت سابق من اليوم أنه سيعلن رده على القررات الصينية فى وقت لاحق من بعد ظهر اليوم الجمعة .