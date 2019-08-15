الليرة التركية ترتفع متفوقة على بعض عملات الأسواق الناشئة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 15:55 15/08/2019 حدث بتاريخ: 15:55 15/08/2019

ارتفعت الليرة التركية اليوم الخميس متفوقة في الأداء على بعض عملات الأسواق الناشئة الأخرى.

وبلغت الليرة 5.5850 للدولار بحلول الساعة 11:54 بتوقيت جرينتش، مرتفعة ما يزيد عن 0.5 بالمئة مقارنة مع مستوى إغلاق أمس الأربعاء البالغ 5.6175. وزادت العملة التركية إلى 5.5480 في وقت سابق من الجلسة.

وقال وليام جاكسون الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس إن الليرة تجذب المستثمرين بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، مما ساهم في تفوقها على أداء العملات المناظرة في الأسواق الناشئة في الآونة الأخيرة.

وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 425 نقطة أساس الشهر الماضي إلى 19.75 بالمئة بينما بلغ التضخم 16.65 بالمئة.

وارتفعت الليرة لأعلى مستوى في أربعة أشهر الأسبوع الماضي على الرغم من عودة المخاوف بشأن استقلال البنك المركزي بعد أن عزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك مراد جتينقايا، وكذلك بسبب احتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا بسبب قيامها بشراء أنظمة الدفاع الصاروخية إس-400 الروسية.