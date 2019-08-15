الصين تقول إنها ستضطر لاتخاذ إجراءات مضادة ردا على أحدث رسوم جمركية أمريكية

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 14:05 15/08/2019 حدث بتاريخ: 14:05 15/08/2019

قالت وزارة المالية اليوم الخميس إن الصين ستضطر لاتخاذ إجراءات مضادة حتمية في مواجهة قرار الولايات المتحدة بفرض أحدث رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.

كما قالت الوزارة إن الرسوم الجمركية الأمريكية تنتهك تفاهمات توصل إليها رئيسا البلدين وتنحرف عن المسار الصحيح لتسوية النزاعات عبر المفاوضات.

وقالت الولايات المتحدة في أوائل الشهر الجاري إنها ستفرض رسوما جمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر أيلول، مما يشمل فعليا جميع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن جزء من الخطة يوم الثلاثاء، إذ أرجأ فرض رسوم جمركية على بعض السلع التي تضمها القائمة المستهدفة مثل الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وبعض السلع الاستهلاكية، على أمل تقليص تأثير الرسوم على المبيعات في موسم العطلات الأمريكية. لكن الرسوم ستُطبق على تلك المنتجات اعتبارا من منتصف ديسمبر كانون الأول.