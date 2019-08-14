الطلب على البنزين في أمريكا يرتفع إلى مستوى قياسي عند 9.9 مليون برميل يوميا

محطة وقود في كاليفورنيا

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:15 14/08/2019 حدث بتاريخ: 19:20 14/08/2019

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة قفز بمقدار 281 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي بلغ 9.93 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.

ومن ناحية أخرى أشارت البيانات إلى أن مخزونات النفط الخام في الغرب الأوسط الأمريكي هبطت الأسبوع الماضي 3.3 مليون برميل إلى 132.6 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أواخر يناير كانون الثاني.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 944 الف برميل إلى 47.2 مليون برميل وهو أعلى مستوى لها منذ مارس آذار 2018.