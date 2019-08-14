وزير: الصين لم تقدم تنازلات مقابل إرجاء أمريكا فرض بعض الرسوم الجمركية

الصين لم تقدم تنازلات مقابل إرجاء أمريكا فرض بعض الرسوم الجمركية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 17:27 14/08/2019 حدث بتاريخ: 17:29 14/08/2019

قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس اليوم الأربعاء إن الصين لم تقدم أي تنازلات مقابل القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بإرجاء فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية حتى منتصف ديسمبر كانون الأول، مضيفا أنه من السابق لأوانه تقييم وضع المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.

وقال روس خلال مقابلة مع تلفزيون سي.إن.بي.سي إنه على الرغم من أن الجانبين بحثا إجراء مزيد من المحادثات الهاتفية، فإنه لم يتم بعد تحديد موعد لعقد جولة أخرى من المحادثات المباشرة.

وأضاف للشبكة التلفزيونية "هذه لم تكن مقايضة".

وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء عن موعد نهائي حدده في أول سبتمبر أيلول لفرض رسوم جمركية بنسبة عشرة بالمئة على آلاف المنتجات المستوردة من الصين، بما في ذلك منتجات تكنولوجية وملابس وأحذية، مؤجلا موعد تطبيق الرسوم على منتجات محددة إلى منتصف ديسمبر كانون الأول.

وقال روس "إلى أن يتم إعلان شيء فعليا بصورة رسمية ومتفق عليها بين الجانبين، فإنه من السابق لأوانه قليلا تحديد وضع" المحادثات. وردا على سؤال عما إذا كانت الصين التزمت بإجراء محادثات مباشرة في سبتمبر أيلول، أضاف روس "لا أعتقد أنه جرى تحديد موعد بعد".