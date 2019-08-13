تراجع الليرة التركية مع استمرار حذر المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 17:11 13/08/2019 حدث بتاريخ: 17:11 13/08/2019

تراجعت الليرة التركية ما يزيد عن واحد بالمئة اليوم الثلاثاء، لتنخفض لجلسة التداول الثالثة على التوالي، في الوقت الذي ما زال فيه الحذر ينتاب المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة بعد هبوط البيزو الأرجنتيني لمستويات متدنية قياسية مقابل الدولار.

وبحلول الساعة 12:17 بتوقيت جرينتش، بلغت الليرة 5.6245 مقابل الدولار، منخفضة نحو 1.1 بالمئة مقارنة مع مستوى إغلاق يوم الاثنين البالغ 5.5630. وفي وقت سابق، انخفضت الليرة إلى 5.6360 وهو أضعف مستوياتها منذ 29 يوليو تموز.

والثلاثاء عطلة عامة في تركيا بمناسبة عيد الأضحى.

والأضواء مسلطة على الأرجنتين في سوق العملات العالمية بعد الانتصار الذي أحرزه زعيم المعارضة ألبرتو فرنانديز الذي ينتمي إلى يسار الوسط في الانتخابات التمهيدية التي أُجريت يوم الأحد مما أثار مخاوف بأنه قد يتراجع عن جدول أعمال الرئيس موريسيو ماكري الداعم للشركات إذا فاز في الانتخابات الرئاسية التي تجري في أكتوبر تشرين الأول.

وتسببت النتائج في صدمة بالأسواق أمس الاثنين، مع تراجع البيزو 30 بالمئة إلى مستويات متدنية قياسية قبل أن يتعافى قليلا.