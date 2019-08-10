وزارة النفط العراقية تنفي استبعاد إكسون موبيل من مشروع جنوب العراق

شعار إكسون موبيل

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 15:27 10/08/2019 حدث بتاريخ: 15:28 10/08/2019

قالت وزارة النفط العراقية يوم السبت إنها لا تزال مستمرة في المحادثات مع شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة بشأن اتفاق ضخم لتحسين البنية التحتية النفطية لجنوب البلاد.

وأوضحت الوزارة أن اتفاقها مع شركتي بي.بي البريطانية وإيني الإيطالية يتعلق بتجهيز مواد لأنبوبين نفطيين بحريين لغرض تأهليهما لضمان نقل النفط الخام وتصديره عبر منظومة التصدير الجنوبية ولا يمثل جزءا من مشروع جنوب العراق التي تبلغ تكلفته 53 مليار دولار لمدة 30 عاما.

وقالت الوزارة إن عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع إكسون لا يعني انتهاء المفاوضات أو اقصاء إكسون من المشروع.