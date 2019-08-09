الاسترليني يهبط لأدنى مستوى في عامين مع انكماش الاقتصاد البريطاني

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:04 09/08/2019 حدث بتاريخ: 21:04 09/08/2019

واصل الجنيه الاسترليني الهبوط اليوم الجمعة مسجلا أدنى مستوى في أكثر من عامين بعد انكماش غير متوقع للاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام أثار انزعاج المستثمرين القلقين بالفعل من أن بريطانيا تتجه للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون إتفاق.

وهبط الاسترلي، الذي خسر 3.7 بالمئة من قيمته مقابل العملة الأمريكية منذ تولى بوريس جونسون منصب رئيس وزراء بريطانيا في أواخر يوليو تموز، إلى 1.2056 دولار وهو أضعف مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2017.

وبحلول الساعة 1550 بتوقيت جرينتش تعافت العملة البريطانية قليلا إلى 1.2072 دولار، لكنها تبقى منخفضة 0.5 بالمئة عن مستوى الإغلاق السابق.

وأمام اليورو، هبط الاسترليني أيضا إلى مستوى منخفض جديد في عامين عند 92.88 بنس.

والعملة البريطانية قريبة من أن تكون الأسوأ أداء بين عملات الدول المتقدمة على مدار الأسبوعين المنقضيين منذ أن أصبح جونسون رئيسا للوزراء في الرابع والعشرين من يوليو تموز.

ووفقا لبيانات من مكتب الاحصاءات الوطنية، انكمش اقتصاد بريطانيا بمعدل فصلي بلغ 0.2 بالمئة وهو أول انكماش منذ 2012. وعلى أساس سنوي تراجع النمو الاقتصادي إلى 1.2 بالمئة من 1.8 بالمئة في الربع الأول، وهو أضعف أداء منذ بداية 2018 .