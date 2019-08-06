ترامب: الاقتصاد الأمريكي "في موقف قوي للغاية"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 16:00 06/08/2019 حدث بتاريخ: 16:00 06/08/2019

دحض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء المخاوف من حرب تجارية طويلة الأمد مع الصين، قائلا إن الولايات المتحدة "في موقف قوي للغاية"، وذلك بعد يوم من تصعيد إدارته للتوترات عبر تصنيف بكين على أنها دولة تتلاعب بالعملة.

وقال ترامب على تويتر "كميات هائلة من المال من الصين وأجزاء أخرى من العالم تتدفق على الولايات المتحدة بفضل الأمان والاستثمار وأسعار الفائدة! نحن في موقف قوي للغاية. الشركات أيضا تأتي إلى الولايات المتحدة بأعداد كبيرة. جميل أن نرى هذا!"