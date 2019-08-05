مصر تتلقى الشريحة الأخيرة بملياري دولار من قرض صندوق النقد

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:07 05/08/2019 حدث بتاريخ: 21:25 05/08/2019

قال التلفزيون الرسمي اليوم الاثنين إن مصر تلقت الشريحة الأخيرة التي تبلغ قيمتها ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي.

وفي يوليو تموز، قال صندوق النقد إن مصر بإمكانها سحب الشريحة السادسة والأخيرة من برنامج القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار ومدته ثلاث سنوات والذي بدأ في 2016، وذلك بعد مراجعته الخامسة والأخيرة للإصلاحات الاقتصادية المصرية في الشهر الماضي.

وفي إطار اتفاق صندوق النقد، تعكف مصر على إجراء إصلاحات اقتصادية صعبة من بينها أحدث جولة من تخفيضات دعم الوقود في أوائل يوليو تموز، والتي رفعت الأسعار المحلية بنسب تتراوح بين 16 و30 بالمئة.

وقال ديفيد ليبتون المدير العام بالنيابة لصندوق النقد الدولي في بيان بعد المراجعة النهائية في يوليو تموز "نجحت مصر في استكمال البرنامج الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار تسهيل الصندوق الممدد، وحققت أهدافه الرئيسية".

شملت الإصلاحات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيضات كبيرة في دعم الطاقة وتحرير سعر صرف العملة مما أدى لانخفاض قيمتها، وهو ما فرض ضغوطا مالية على عشرات الملايين من المصريين.

تهدف التغييرات إلى إعادة جذب المستثمرين الأجانب الذين سحبوا أموالهم من مصر إبان انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة.