المستشار الاقتصادي لترامب يؤكد تطبيق التعريفة على الصين أول سبتمبر

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:56 02/08/2019 حدث بتاريخ: 20:00 02/08/2019

قال المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض لاري كودلو اليوم الجمعة إن إدارة الرئيس دونالد ترامب سوف تستمر في خطة فرض تعريفة جديدة بنسبة 10 بالمئة على بعض الواردات الصينية اعتبارا من الأول من أيلول/ سبتمبر.

وقال كودلو على تليفزيون وكالة أنباء بلومبرج إن هناك فترة شهر قبل أن تدخل التعريفة حيز التنفيذ مشيرا إلى أن "هناك الكثير من الأمور الجيدة التى يمكن أن تحدث خلال شهر".

وذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية في وقت سابق اليوم الجمعة أن ترامب قد يرجئ أو يلغي تعريفة العشرة بالمئة إذا ما تجاوبت الصين بشكل مشجع في المفاوضات التجارية.