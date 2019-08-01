تعافي الدولار يدفع اليورو والاسترليني لأدنى مستوى في أكثر من عامين

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 14:30 01/08/2019 حدث بتاريخ: 14:30 01/08/2019

هبط اليورو إلى أدنى مستوياته في 26 شهرا اليوم الخميس بفعل مكاسب الدولار بعد النبرة الحذرة التي تحدث بها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، إذ رأى المستثمرون أن من المستبعد أن يخوض البنك في دورة طويلة من التيسير النقدي.

وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ الأزمة المالية، في ظل الخطر المتنامي لارتفاع رسوم الاستيراد وتباطؤ الاقتصادات الكبرى في العالم.

غير أن البنك أشار أيضا إلى أن خفضه الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية قد لا يكون بداية لحملة طويلة رامية لدعم الاقتصاد.

وأدت نبرة مجلس الاحتياطي الأقل ميلا للتيسير إلى تعافي الدولار، مما دفع مؤشره الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات إلى أعلى مستوياته في 26 شهرا عند 98.93 اليوم الخميس.

وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى في 26 شهرا أمام العملة الأمريكية عند 1.1034 دولار، بينما لامس الجنيه الاسترليني أدنى مستوياته في 30 شهرا عند 1.2087 دولار.

وفي أحدث التعاملات، سجل اليورو انخفاضا بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1.1037 دولار. وانخفض الجنيه الاسترليني أمام العملة الأوروبية الموحدة 0.2 بالمئة إلى 91.29 بنس لليورو.

وهبط الين الياباني إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 109.32 ين للدولار، وسجل في أحدث المعاملات انخفاضا نسبته 0.3 بالمئة إلى 109.09 ين للدولار.

وارتفع الفرنك السويسري 0.2 بالمئة إلى 1.0983 فرنك لليورو، بينما لم يطرأ تغير يذكر على الدولار الاسترالي ليستقر عند 0.6847 دولار أمريكي.