انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.1% خلال يوليو الجاري

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب آ المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 16:13 31/07/2019 حدث بتاريخ: 16:27 31/07/2019

قالت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" اليوم الأربعاء إن معدل التضخم السنوي في أنحاء منطقة اليورو تراجع إلى 1.1% في تموز/يوليو الجاري.

وقد تراجع معدل التضخم السنوي بواقع 0.2 نقطة مئوية مقارنة بشهر حزيران/يونيو الماضي.

وانخفضت أسعار الأغذية والكحوليات والتبغ بنسبة 2%، مقارنة بانخفاضها بنسبة 1.6% في حزيران/يونيو الماضي.

وكان البنك المركزي الأوروبي في نهاية عام 2018 قد أوقف خطة التحفيز الطارئة التي دشنها عام 2015 من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والتضخم في أعقاب الأزمة المالية بأوروبا.