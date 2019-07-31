انخفاض حاد في صافي أرباح "سامسونغ للإلكترونيات"

كتب بواسطة: %s د ب آ المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:27 31/07/2019 حدث بتاريخ: 10:27 31/07/2019

أعلنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة "سامسونغ إلكترونيكس" اليوم الأربعاء تراجع صافي اباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 53.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب انخفاض أسعار رقائق الذاكرة وتراجع أداء قطاع الهواتف المحمولة.

بلغت أرباح أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم خلال الربع الثاني من العام الحالي 5.18 تريليون وون (4.4 مليار دولار) مقابل 11 تريليون وون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة في مؤتمر صحفي إن أرباحها التشغيلية انخفضت بنسبة 55.6% سنويا إلى 6.59 تريليون وون ، وتراجعت المبيعات بنسبة 4% لتصل إلى 56.1 تريليون وون خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن أرباح التشغيل جاءت أعلى من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون تراجع الأرباح إلى 6.07 تريليون وون، كما جاءت المبيعات أعلى من التوقعات أيضا والتي كانت 54 تريليون وون.

وقالت سامسونغ إن أسعار شرائح الذاكرة الأقل من المتوقع أثرت على عائدها على الرغم من تسجيل انتعاش بسيط في الطلب في الربع الثاني، إنه "استمر الضعف وتراجع الأسعار في سوق شرائح الذاكرة مع استمرار آثار تعديلات المخزون من قبل عملاء مركز البيانات الرئيسيين في الفصول السابقة، على الرغم من الانتعاش المحدود في الطلب".

وقالت الشركة إنها تتوقع تحسنا في الطلب على إنتاجها خلال النصف الثاني من العام الحالي رغم التقلبات التي تشهدها صناعة الإلكترونيات العالمية بشكل عام في ظل تزايد حالة الغموض التي تحيط بالمشهد العالمي ككل.

وتواجه شركة التكنولوجيا الكورية حالة من الغموض المتزايد على الجبهة التجارية وسط الحرب التجارية الطويلة بين الولايات المتحدة والصين، ومؤخرا قيود الصادرات التي فرضتها اليابان على كوريا الجنوبية.

وتستعد سامسونغ أيضًا لقرار اليابان رفع اسم كوريا الجنوبية من قائمة المشترين الموثوقين، مما سيؤثر على مجموعة واسعة من صادرات كوريا الجنوبية من المواد عالية التقنية.