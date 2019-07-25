وزير الطاقة الإسرائيلي: تم الإنتهاء من اختبار خط نقل الغاز لمصر

وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في العاصمة المصرية القاهرة يوم 14 يناير 2019

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:08 25/07/2019 حدث بتاريخ: 19:08 25/07/2019

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوم الخميس إنه تم الانتهاء من اختبار خط نقل الغاز الطبيعي من بلاده إلى مصر.

وأضاف الوزير يوفال شتاينتز خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط ”تم الإنتهاء من اختبار خط نقل الغاز لمصر... نتوقع بدء وصول الغاز لمصر نوفمبر تشرين الثاني المقبل ونتحدث عن سبعة مليارات قدم مكعبة“ سنويا.

تأمل مصر في استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة كي تصبح مركزا رئيسيا لتجارة وتوزيع الغاز، في تحول لافت لبلد أنفق نحو ثلاثة مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال في 2016.

ووقعت إسرائيل مع شركات مصرية خاصة اتفاقا أوائل العام الماضي لنقل الغاز الطبيعي من حقلي تمار ولوثيان إلى شبكة الغاز المصرية.

واتفقت ديليك ونوبل وغاز الشرق المصرية على الشراء في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط من أجل نقل إمدادات الغاز.