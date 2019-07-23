صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عام 2019 إلى 3.2%

صندوق النقد الدولي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 17:16 23/07/2019 حدث بتاريخ: 16:43 23/07/2019

خفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019 واصفا وضع الاقتصاد بأنه "معتدل" و"متباطئ" في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ومسار بريكست الصعب في أوروبا.

وبات صندوق النقد الدولي يتوقع نموا بنسبة 3,2% لهذه السنة و3,5% في 2020، بتراجع 0,1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في نيسان/أبريل. غير أنه رفع توقعاته للنمو في الدول المتقدمة للعام 2019 بزيادة 0,1 نقطة مئوية، فيما خفض توقعاته للصين في 2019 بـ0,1 نقطة.