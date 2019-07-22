مطار بكين الجديد يستعين بإعمار دبي في مشروع قيمته مليار دولار

شعار شركة إعمار العقارية في دبي يوم 28 ديسمبر 2018

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:39 22/07/2019 حدث بتاريخ: 20:41 22/07/2019

أفادت وكالة أنباء الإمارات يوم الاثنين أن إعمار العقارية، أكبر مطور عقاري مدرج في دبي، وقعت اتفاقا للمساعدة في تنفيذ مشروع قيمته 11 مليار دولار في موقع مطار بكين العملاق الجديد.

أوضحت الوكالة الرسمية أن إعمار وقعت الاتفاق مع مطار بكين داشينغ الدولي وأن المشروع، المتوقع أن يستغرق عشر سنوات، يتضمن منشآت سكنية وترفيهية.

ولم ترد إعمار العقارية حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقالت الوكالة إن قيمة المشروع تشمل الأرض البالغة مساحتها خمسة كيلومترات مربعة من المطار.

ومن المقرر افتتاح مطار بكين داشينغ الدولي في سبتمبر أيلول وسيكون بمقدوره استقبال 72 مليون مسافر سنويا بحلول 2025.

جرى توقيع الاتفاق أثناء زيارة رسمية إلى الصين قام بها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية الإماراتية، التقى الشيخ محمد بالرئيس الصيني شي جين بينغ وبمسؤولين آخرين.

كانت إعمار وقعت اتفاقا أوليا مع بكين نيو أيروبوليس هولدنجز في مايو أيار للاشتراك في إقامة منشآت تجارية وسكنية وترفيهية في المطار الجديد.

وفي ديسمبر كانون الأول، قالت إعمار إنها بدأت أنشطة تطوير أعمال في الصين وستفتح مكتبين في بكين وشنغهاي.