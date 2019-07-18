وزير الطاقة: إنتاج روسيا النفطي يعود إلى مستويات اتفاق أوبك

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 15:09 18/07/2019 حدث بتاريخ: 15:35 18/07/2019

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الخميس إن بلاده عادت بإنتاجها النفطي إلى المستويات المتفق عليها بين أوبك ومصدري الخام غير الأعضاء بالمنظمة، وإن إنتاج البلاد في النصف الأخير من يوليو تموز سيرتفع بالمقارنة مع النصف الأول.

وهوى إنتاج روسيا إلى قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات في مطلع يوليو تموز بسبب العثور على مستويات مرتفعة من الكلوريد العضوي في النفط في أبريل نيسان مما أدى لتعطيل الصادرات عبر خطوط الأنابيب.

وقال نوفاك للصحفيين "عاد إنتاجنا لما يتماشى مع الخطط والجداول الزمنية. جرى خفض الإنتاج لعدة أيام بما يتجاوز مستوى الامتثال. كان الأمر يتعلق بعملية تكنولوجية".

واتفقت روسيا على خفض إنتاجها النفطي 228 ألف برميل يوميا من 11.41 مليون برميل يوميا ضختها في أكتوبر تشرين الأول 2018، وهو مستوى الأساس للاتفاق العالمي الحالي.

وبموجب تلك الصيغة، يجب أن يكون إنتاج موسكو النفطي عند نحو 11.17-11.18 مليون برميل يوميا. وتقول مصادر بالقطاع إن إنتاج النفط انخفض إلى 10.79 مليون برميل يوميا في أوائل يوليو تموز.