أسعار النفط تعوض بعض خسائر الجلسة السابقة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 16:32 17/07/2019 حدث بتاريخ: 16:32 17/07/2019

عوضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، لكنها تتعرض لضغوط جراء بيانات للقطاع تشير إلى هبوط مخزونات النفط الأمريكية أقل من المتوقع.

وربحت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 87 سنتا لتصل إلى 65.22 دولار للبرميل. وتراجع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ما يزيد عن ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 69 سنتا إلى 58.31 دولار للبرميل.

وقال معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام انخفضت 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو تموز إلى 460 مليونا وذلك مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

ويشير الانخفاض الأقل من المتوقع في مخزونات الخام إلى أن عمليات توقف الإنتاج بفعل الإعصار باري في أواخر الأسبوع الماضي لم يكن لها تأثير يذكر على المخزونات.

وتُظهر بيانات معهد البترول أن مخزونات البنزين انخفضت أيضا، لكن بوتيرة أقل من المتوقع، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير أكثر من المتوقع.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش. وإذا تأكد الانخفاض فإنه سيكون التراجع الأسبوعي الخامس على التوالي في أطول موجة من نوعها منذ بداية 2018.

وقال مكتب السلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة إن ما يزيد عن نصف إنتاج النفط الخام اليومي في خليج المكسيك الأمريكي ما زال متوقفا أمس الثلاثاء في أعقاب الإعصار باري، إذ أن معظم شركات النفط تعيد موظفيها إلى المنشآت لاستئناف الإنتاج.

وقال المكتب إن انتاج 1.1 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 58 بالمئة من إجمالي إنتاج المنطقة، و1.4 مليار قدم مكعبة يوميا من إنتاج الغاز الطبيعي يظل متوقفا.