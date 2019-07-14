الصين تضع مسودة خطة لتيسير أنشطة قطاع الأعمال

امرأة تعمل داخل مصنع في الصين يوم الثامن من يوليو 2019

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:09 14/07/2019 حدث بتاريخ: 18:13 14/07/2019

أعدت الصين مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تيسير أنشطة قطاع الأعمال في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من رعاية الشركات الخاصة إلى توسيع نطاق الدخول إلى السوق، مع تباطؤ النمو الاقتصادي وسط حرب تجارية مستمرة مع الولايات المتحدة.

وتتضمن مسودة التوجيهات التي نشرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح حماية أفضل لحقوق الملكية الفكرية، وتكافؤ الفرص في الدخول إلى السوق، ومزيد من الدعم للشركات الخاصة والصغيرة، في إطار خطط على نطاق أوسع لتحفيز الاقتصاد.

وتشكو الشركات المحلية والأجنبية العاملة في الصين من معاملة غير عادلة فيما يتعلق الأمر بالدخول إلى السوق، إضافة إلى المعوقات الإدارية والتراخي في تطبيق القانون.

وتأتي الإجراءات بعد سلسلة من البيانات في الأسابيع الماضية تشير إلى تباطؤ في الاقتصاد، حيث يتوقع أن تعلن الصين يوم الاثنين أن النمو في الربع الثاني من العام كان الأضعف في 27 عاما على الأقل.

وتؤكد الوثيقة على ضرورة معاملة جميع الكيانات في السوق على قدم المساواة، والحاجة إلى آلية تعويضات تعاقب انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.

وقالت الوثيقة إن العطاءات العامة ومشتريات الحكومة يجب أن تُفتح أمام الجميع وتتسم بالشفافية والعدالة.

ودعت أيضا المؤسسات المالية إلى زيادة إقراض الشركات الخاصة والصغيرة.