دويتشه بنك يبدأ تنفيذ خطته لخفض 18 ألف وظيفة عالميا

دويتشه بنك

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 17:28 08/07/2019 حدث بتاريخ: 17:40 08/07/2019

بدأ دويتشه بنك تنفيذ واحدة من أكبر عمليات الإصلاح في بنك استثماري منذ توابع الأزمة المالية العالمية، والتي تتضمن خفض 18 ألف وظيفة عالميا، باستبعاد أطقم كاملة من عملياته في آسيا، وهو ما دفع أسهم البنك الألماني للارتفاع في التعاملات قبل فتح السوق اليوم الاثنين (8 يوليو تموز).

وأعلن البنك خفض الوظائف أمس الأحد (7 يوليو تموز) في إطار خطة إعادة هيكلة ستصل تكلفتها في النهاية إلى 7.4 مليار يورو (8.3 مليار دولار) وستشهد تراجعا عن عمل استمر لسنوات استهدف جعل بنكه الاستثماري قوة كبيرة في وول ستريت.

وفي إطار الإصلاح، سيتخلى البنك عن أنشطته للأسهم العالمية وسيقلص بعض العمليات في خدمات الدخل الثابت، وهو مجال اُعتيد على اعتباره إحدى أكبر نقاط قوته.

ولم يعط دويتشه بنك تفصيلا جغرافيا لخفض الوظائف، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن تكون الغالبية العظمى في أوروبا والولايات المتحدة. وبالرغم من ذلك، بدأ الخفض العالمي اليوم الاثنين بخفض وظائف في سيدني وهونج كونج ومناطق أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادي.